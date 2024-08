Inter la difesa è un muro | nota lietissima prima della sosta nazionali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) L’conferma la propria“imbattibile”. Ieri altro clean sheet per Sommer, grazie ad una retroguardia impenetrabile.LIETA – Sette punti, otto gol fatti e solamente due subiti: è questo il ruolino di marcia avuto dall’durante le prime tre giornate di Serie A. Dopo la, si comincerà a fare sul serio, sia considerando il campionato che ovviamente la nuova super Champions League. Ieri sera, la Beneamata ha chiuso agosto con una straordinaria e schiacciante vittoria contro l’Atalanta. Un 4-0 sonoro e senza storia, che ha rimesso l’nuovamente davanti a tutti nel treno scudetto. Simone Inzaghi si è goduto una squadra praticamente perfetta, quadrata e organizzata in ogni reparto, e pronta a sacrificarsi per raggiungere l’obiettivo prefissato. Una delle tante note liete è sicuramente la ritrovata imperforabilità difensiva.