Incidente a Villa d’Almè muore motociclista di 42 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024). Un’altra tragedia sulle strade bergamasche: undi 42, Gionata Panella, residente a Caprino Bergamasco ma originario di Napoli, ha perso la vita in unstradale a. Il dramma nella mattina di venerdì 30 agosto pochi minuti dopo le 9, all’incrocio tra via Angelo Gotti e via Dante. Lo scontro ha coinvolto due auto e una motocicletta, una Kawasaki. In fase di accertamento la dinamica dell’: il centauro è stato sbalzato violentemente dalla sella della sua moto, finita oltre il ciglio della strada a seguito dell’impatto con un’Audi. Secondo una prima ricostruzione, pare che il 42enne, che viaggiava a bordo della sua motocicletta in direzione di Bergamo, lungo via Gotti, si sia scontrato con la prima vettura coinvolta, un’Audi diretta sul ponte di Almenno, durante la manovra di svolta in via Gotti.