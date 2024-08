Il croccante oroscopo di settembre 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Qualche (delirante) previsione per il mese più importante dell'anno. Ecco qui l'di, segno per segno Ariete Marte vi rende dei veri e propri uragani umani. Attenzione a non spazzare via tutto ciò che vi circonda, amici compresi (che non vi sopportano più, porelli). Cos'altro vi rimane poi? Provate a dedicarvi alla cucina, magari sperimentando ricette tipo un bel soufflé, ma senza le uova. Come fare? Ah boh, mica siete su Fatto in casa da Benedetta, diamine! Cercate di ripartire subito con la routine senza distrarvi con le sciocchezze. Il tempo è denaro, e qui dopo un'estate di bagordi se ne vede proprio poco. Rimboccarsi subito le maniche. Toro Venere vi rende irresistibili, ma ricordate: non siete i protagonisti di una soap opera sudamericana (e neanche di una follia, come Gaia e Tony Effe); il mondo reale esiste, e ha bisogno di voi per pagare le bollette.