Germania in centinaia manifestano contro Afd alla vigilia del voto per le regionali in Turingia | l’estrema destra è in testa nei sondaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) In marcia per contrastare l’avanzata dell’Afd.di persone sono scese in piazza a Erfurt, capoluogo della, per manifestareil partito di estremache, secondo gli ultimi, rischia di vincere le elezioniin programma domani, domenica 1 settembre, nello stato tedesco. Aci andrà anche la Sassonia, altra regione in cui si teme l’avanzata del. I manifestanti contrari ad Afd hanno marciato nel centro della città finoPiazza della Cattedrale o Domplatz, dove si tiene la chiusura della campagna elettorale della forza politicapresenza della leader Alice Weidel. Anche la scorsa settimana si era tenuta una marcial’Afd a Erfurt.