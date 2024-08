Chiara Bray svela alcuni retroscena su Temptation Island | perché non ci sono le telecamere nelle stanze dei single cosa succede dopo i falò quando intervengono gli autori

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 31 agosto 2024) L’autrice diha raccontatomolto curiosi riguardo all’organizzazione del programma. Intervistata dalla rivista ufficiale della trasmissione,hato che ad un ogni autore vengono assegnate due coppie, che seguono per tutta la durata del programma ma la produzione non interviene mailoro dinamiche, lasciandoli liberi di vivere il proprio viaggio nei sentimenti. L’unico caso nel qualeè se uno dei componenti della coppia ha biaogno di sfogarsi. Invece la scelta di non mettere ledei singlie in quanto hanno ritenuto giusto lasciare delle zone libere daall’interno del villaggio, per dare l’opportunità ai partecipanti di scegliere momenti in cui non essere ripresi. L’autrice ha anche raccontatoaccade ai concorrentiil