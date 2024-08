Casa A Prima Vista Intervista A Ida | I Clienti Comprano Davvero?

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 31 agosto 2024) Ida Di Filippo, volto noto di, racconta la sua ascesa nel mondo immobiliare e svela i segreti dietro al programma. Iacquistanole case?, il celebre format di Discovery, continua a sorprendere il pubblico, ma ciò che non tutti sanno è cosa accade lontano dalle telecamere. Ida Di Filippo, una delle protagoniste del programma, ha svelato alcuni dettagli esclusivi in un’intera Fanpage.it, raccontando la realtà dietro i riflettori. Il processo di vendita non sempre si conclude con un successo, infatti solo il 40% dei partecipanti decide di acquistare effettivamente l’appartamento mostrato durante la trasmissione. Sorprendentemente, solo il 40% dei protagonisti di, uno dei programmi di maggior successo di Discovery, decide di acquistarel’appartamento proposto dai noti agenti immobiliari dello show.