Aspetto focoso Branko l' oroscopo sotto le lenzuola | occhio a questi segni

(Di sabato 31 agosto 2024) "Le stelle di": l'di oggi, sabato 31 agosto. ARIETE Notizie dal pianeta dell'amore: chi non avesse al momento una relazione, proverà un'attrazione forte per l'altro sesso, questo è uno degli effetti di Venere quando si trova in opposizione. Aumenta anche la passione coniugale grazie alla Luna in Leone. Osservando la forza di questa Luna congiunta a Mercurio, abbiamo la sensazione che le cose procedano benissimo anche in affari. Dinamismo organizzato, razionalità, ma anche un pizzico di follia. Come Napoleone. TORO Sarete anche un po' pettegoli, succede quando vi provoca la Luna in Leone, tuttavia è positiva questa voglia di vita sociale, incontri mondani, divertimento, in breve: voglia di far niente. Cosa abbastanza insolita per un segno tanto laborioso e operaio.