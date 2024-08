US Open 2024 Italia da record al terzo turno del singolare maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) No, non era mai accaduto. Nel tennis il cemento è stata lungamente una superficie che tra le fila azzurre è stato molto difficile da interpretare. La formazione quasi esclusivamente sulla terra rossa aveva posto l’accento sulla difficoltà dei giocatori della Penisola ad adattarsi alle caratteristiche del duro. Un modo di giocare più rapido, più in favore di grandi colpitori rispetto a chi usa la racchetta per “dipingere”. Le cose sono cambiate o, quantomeno, stanno cambiando. Ne è una riprova quanto stia accadendo nel corso di questi US, con quattro tennistini al, una cosa che nel torneo americano mai era accaduta. Jannik Sinner, Lorenzo Musetto, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli compongono il poker tricolore. Un quartetto dalle qualità spiccate e anche dall’età media piuttosto bassa.