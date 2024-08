Turbo Attax scende in pista in occasione del GP d’Italia

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’adrenalina è alle stelle e i motori sono pronti a rombare: da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre l’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà il 16° appuntamento della stagione di Formula 1. L’perfetta per far scoprire alle migliaia di appassionati la collezione 2024 di, il gioco di carte dedicato alla Formula 1. Nella Fanzone, infatti, spiccherà l’area targata Topps, la Mecca per gli amanti del genere, una tappa d’obbligo: è qui che tutti potranno scoprire centinaia di carte speciali e inedite in compagnia di esperti del settore e con diverse special guest, provando ad aggiudicarsi la speciale estrazione della Limited Edition Diamond 1/1 di Carlos Sainz firmata dal pilota della Scuderia Ferrari.