Truffa delle false richieste di pagamento dall’Agenzia delle Entrate | come difendersi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Se hai ricevuto una mailcon una richiesta diper una flat tax su presunti investimenti, allora fai attenzione: non proviene dall’Amministrazione finanziaria. Si tratta infatti di una nuovadi phishing. Il messaggio è progettato per ingannare i destinatari e spingerli a effettuare unattraverso uno schema complesso e ingannevole. Di cosa si tratta Negli ultimi 12 mesi, l’Agenziaha lanciato oltre 20 allarmi riguardanti campagne di phishing via email. La tecnica impiegata è sempre la stessa: sfruttare la credibilità degli enti istituzionali per riprodurre comunicazioni che sembrano ufficiali e invitare gli utenti a compiere azioni rischiose,fornire dati personali, effettuare pagamenti o scaricare file dannosi. È attraverso questi passaggi che si realizza la