Traffico Roma del 30-08-2024 ore 14 | 30

(Di venerdì 30 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con lunghe code sulla via Pontina tra Castelno e Pomezia Nord verso Latina riaperta al transito lavori quindi terminati la tangenziale est tra San Lorenzo Largo Settimio Passamonti e viale Castrense fino alle 16 di domani sabato 31 agosto chiuse via Falcone e Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica e questo per interventi necessari per mettere in sicurezza le aree verdi di parco Monte Mario colpite recentemente Umberto incendio da oggi al 10 di settembre è chiusa per lavori via Cimarosa tra viale Liegi e via Boccherini per i lavori di potatura in Viale Guglielmo Marconi ancora per oggi e domani carreggiata tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.