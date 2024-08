Team 4 e 5 FUTTIES nei pacchi | ecco cosa è uscito il 30 agosto su FC 24

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sette giorni fa EA ha aggiunto neii primi 3dei(ve ne abbiamo parlato qui) – da oggi 30invece gli appassionati potranno trovare anche i4 e 5 deie quindi nei pacchetti possono trovare carte importanti come quella di Salah 99, Morgan 99, le icone Drogba 98 e Sawa 99 dal4, mentre dal5 alcuni dei più importanti sono Blanc 97, Beckham 99, Son 99 e Lucio 99. Vi ricordiamo che oggi 30sono uscite diverse SBC e alcuni obiettivi importanti e una Evoluzione da tenere d’occhio perché vi regala un pacchetto per FC 25. Le uscite di oggi 302024 su FC 24: Evoluzione verso FC 25 Obiettivo Partite Giornaliere con Neymar Jr e XP in regalo SBC Ronaldo il Fenomeno SBC Aaron Wan-Bissaka SBC 1 di 5 SVC/LIS/TOTT/92+