Sono qui per imparare darò tutto me stesso

(Di venerdì 30 agosto 2024) E’ la giovane scommessa del mercato Unahotels, fino a un certo punto però. Perché Filippo Gallo, 20 anni, da Trieste, la serie A l’ha già assaggiata, sia pure da imberbe under, tra il 2021 e il 2022 a Cremona, nel primo periodo a fianco di un altro neoacquisto biancorosso, Jaylen Barford; ma sopratper il fatto chè è reduce da un’ottima stagione a Piacenza, in A2, dove è cresciuto tantissimo, e da eccellenti prestazioni in Nazionale ai recenti Europei under 20. Quanto è importante, per il suo futuro, questa stagione? "Vengo da un buon periodo di crescita e ho colto al volo l’opportunità che mi ha dato la Pallacanestro Reggiana.in un gruppo di persone che hanno vissuto il basket ad alto livello, alcune anche in Nba. Il mio obiettivo èogni giorno cose nuove.