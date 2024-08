Sharon il ritratto del 31enne che ha confessato tra video rap e maltrattamenti in famiglia | Salutava col gesto della pace

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Suisio. Un ragazzo “tranquillo”, lo definiscono i più. Che quando, lo faceva con il. “Nulla – ripetono – nulla”, poteva far pensare che dietro quella calma apparente potesse celarsi un irrefrenabile “impulso di uccidere. Lo stesso che avrebbe preso il sopravvento la notte tra il 29 e 30 luglio scorsi a Terno d’Isola, condannando a morte la poveraVerzeni, incrociata casualmente per strade e uccisa con quattro coltellate. Quattro come i coltelli che Moussa “Moses” Sangare, 30enne cittadino italiano originario dell’Africa, si era portato dietro da casa quella notte. Non tutti, però, la pensano così. Il locale dove viveva il presunto killer è stato sequestrato dalla Procura di Bergamo. Un piccolo locale sotto l’abitazionesorella in via San Giuliano a Suisio.