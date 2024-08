Scossa di terremoto di magnitudo 3 7 ai Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su ildenaro

NAPOLI (ITALPRESS) – Unadi3.7 è stata registrata in serata ai. Dalle ore 21.16, come rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato monitorato uno sciame sismico nell'area dei, con l'evento maggiore registrato di3.7. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile è in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. "Laè stata avvertita dalla popolazione – ha precisato in una nota il dipartimento della Protezione civile -, ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni".