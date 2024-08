Salerno l’ambulanza mitragliata dall’esercito russo esposta davanti alla chiesa greco-cattolica ucraina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un’ambulanzaa Kharkiv nel 2022 saràin centro a: nello spazio antistante ladi San Apostolo Andrea in via dei Canali. Domenica alle 12 si uniranno in preghiera Padre Ivan Boryn e gli amici della associazione italo-Kalyna. “– si legge in una nota – ha già attraversato molti Paesi europei ed è arrivata in Italia con tappe partecipate sia dcomunitàin Italia che da tanti cittadini consapevoli dell’orrore in corso, a seguito della illegale invasione voluta dal dittatore Putin che sta costando vittime civili e innocenti quotidianamente, oltre che un massacro di giovani coscritti russi indottrinati e giovani ucraini caduti in difesa della propria patria occupata”.