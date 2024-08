Randonnée Reale Borbonica partenza e arrivo a Piana di Monte Verna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiAvràdila settima edizione della, l’evento ciclo-turistico itinerante tra cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 settembre prossimi. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania Bici, in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta e il Comune didi. Per il secondo anno consecutivo protagonista sarà dunquedi, luogo didella. Esprime tutta la sua soddisfazione il sindaco Stefano Lombardi: «I riscontri dell’anno scorso sono stati ottimi. Per noi è stata una importantissima manifestazione per la valorizzazione del territorio.