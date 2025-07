Consigliere Pd entra in Provincia Ma al concorso era arrivato secondo

"Du gust is mei che uan", proferiva in un inglese stentato un imberbe Stefano Accorsi nella nota pubblicità di un celebre gelato. In salsa reggiana si potrebbe tradurre ‘Du post ad lavur a son mei d’on’. Ci si perdoni la digressione dialettale, ma ben si attaglia alla notizia dell’assunzione, da parte della Provincia, a seguito di regolare procedura concorsuale, di due funzionari a tempo indeterminato. Venti i candidati, da cui è uscito, a fine ottobre, un vincitore. Perché In origine era prevista l’assunzione di una sola figura. Tuttavia la Provincia aveva ritenuto opportuno inserire in graduatoria altri due profili corrispondenti alle caratteristiche del lavoro assegnato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consigliere Pd entra in Provincia. Ma al concorso era arrivato secondo

