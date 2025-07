Segano l' albero di Robin Hood | 4 anni in galera

Due uomini sono stati condannati a 4 anni e 3 mesi di carcere per aver tagliato un albero. Anche se non era proprio un albero qualunque: si trattava del "Sycamore Gap Tree", il leggendario acero secolare e sito patrimonio dell'Unesco nel Northumberland, Regno Unito, detto anche "albero di Robin Hood" perché presente nell'omonimo film del 1991 "Robin Hood, principe dei ladri", interpretato da Kevin Costner. I fatti risalgono all'alba del 28 settembre 2023. Mentre gli autori del gesto sono Daniel Michael Graham, operaio di 39 anni di Carlisle, e Adam Carruthers, 32 anni, meccanico di Wigton. I due hanno agito sotto i fumi dell'alcol. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Segano l'albero di Robin Hood: 4 anni in galera

In questa notizia si parla di: albero - robin - hood - anni

Inghilterra, ubriachi abbattono il secolare albero di Robin Hood. Condannati a 4 anni di carcere - Da ubriachi sarà sembrato loro un albero qualunque, ma così non era. Nella contea di Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra, due uomini sono stati condannati a quattro anni di carcere per aver abbattuto il Sycamore Gap Tree, il leggendario acero secolare conosciuto anche come « albero di Robin Hood », divenuto famoso a seguito dell’omonimo film del 1991.

Condannati a 4 anni di carcere i due uomini che hanno abbattuto il Sycamore Gap Tree (l’iconico albero di Robin Hood) Vai su X

Condanna esemplare a ben 4 anni e 3 mesi di carcere per i due uomini riconosciuti colpevoli di fronte alla giustizia britannica dell'abbattimento, nel 2023, di un bisecolare albero-simbolo del Regno Unito, il Sycamore Gap Treeria. Si tratta del 39enne Daniel G Vai su Facebook

I due uomini che abbatterono “l'albero di Robin Hood” nel Regno Unito sono stati condannati a 4 anni e 3 mesi di carcere; ‘Albero di Robin Hood’: più di 4 anni di carcere ai vandali che tagliarono il Sycamore Gap Tree; Inghilterra, ubriachi abbattono il secolare albero di Robin Hood. Condannati a 4 anni di carcere.

Regno Unito, condannati a 4 anni per aver abbattuto il famoso albero di Robin Hood - Due uomini, ubriachi, hanno tagliato il secolare acero e sito patrimonio dell’Unesco nel Northumberland, scenario del celebre film del 1991 "Robin Hood, ... Riporta repubblica.it

Distrussero l'"albero di Robin Hood". Due vandali condannati a 4 anni di carcere - La pena è stata determinata dalla giudice Christina Lambert, che ha avuto parole pesanti per il "vero e proprio teppismo" manifestato dagli imputati, entrambi adulti ... Secondo msn.com