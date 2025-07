Spaccio tredici arresti Scovato un chilo di droga

Oltre un chilo di droga tra cocaina, hashish ed eroina e più di 4.000 euro in contanti sequestrati, 13 persone arrestate e vari provvedimenti in materia di immigrazione illegale, tra cui cinque espulsioni con accompagnamento al Cpr. Questo, fa sapere la Questura di Bologna, il bilancio dei controlli antispaccio svolti negli ultimi 15 giorni in Bolognina e in zona San Donato, in cui si inseriscono i quattro arresti effettuati venerdì e martedì in due diverse operazioni. L’invito della polizia ai cittadini: "La maggior parte dei servizi sono stati svolti utilizzando le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini - spiega la Questura -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio, tredici arresti. Scovato un chilo di droga

