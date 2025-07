Dalla piscina ai monopattini | ecco gli oggetti dimenticati a Treviglio

Treviglio. Una piscina gonfiabile bianca e azzurra abbandonata. E, per giunta, in piena estate. È senz’altro tra gli oggetti più insoliti finiti nell’elenco degli smarriti recuperati sul territorio di Treviglio e ora depositati nel magazzino comunale. A scoprirla, il 17 agosto 2024, è stata la polizia locale, in via della Costa. Un ritrovamento a dir poco originale ma che dà la dimensione di quella che è la varietà degli oggetti rinvenuti tra l’anno scorso e quest’anno. I verbali, pubblicati in questi giorni sull’albo pretorio del Comune, ricostruiscono una lunga serie di smarrimenti avvenuti in città : la maggior parte nei pressi della stazione ferroviaria, dove è intervenuta più volte la Polfer. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

