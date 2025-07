Vandali all’Anpi indetta una manifestazione

La devastazione nei giorni scorsi della sede di ANPI Cattolica San Giovanni in Marignano, presso l'ex casa "Giovannini-Vici" a Cattolica, desta ancora numerose riflessioni e tanta preoccupazione in città . Muri interni imbrattati con scritte oscene e svastiche naziste con mobili e oggetti distrutti, ove la sezione ANPI da circa due anni, assieme ad ANMI e ANCR, aveva sede. Ma ora, l'Anpi stessa vuole lanciare un segnale forte all'opinione pubblica ed alla cittadinanza interna organizzando entro luglio una significativa manifestazione pubblica di sensibilizzazione in piazza: "Anpi reagisce a quello che considera non un generico sconsiderato atto vandalico quanto piuttosto un deliberato atto di offesa e distruzione contro uno spazio solidale e democratico – commenta Maurizio Castelvetro, presidente Anpi di Cattolica – l'idea di oltraggio violento e sistematico, quale quello che si é consumato a Monte Vici, é una tipica modalità fascista di agire, ingiustificabile dal punto di vista di ANPI.

