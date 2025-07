L’affondo di Casati e Scandella | Bergamo-Treviglio inutile Regione usi quei soldi per interventi sulla viabilità

‚ÄúSpendere pi√Ļ di mezzo miliardo di euro (di cui ben 146 milioni di euro di risorse pubbliche di Regione Lombardia) per un‚Äôautostrada di pochi chilometri su cui si stima transiteranno meno di 20 mila mezzi al giorno (meno cio√® di quelli che oggi percorrono una sola delle principali strade provinciali bergamasche) non √® a nostro parere una scelta responsabile‚ÄĚ. Davide Casati e Jacopo Scandella, consiglieri regionali del Partito Democratico, bocciano su tutta la linea il progetto dell‚Äô autostrada Bergamo-Treviglio, il cui indice di gradimento √® crollato ancor di pi√Ļ in seguito allo studio condotto dalla Provincia sui possibili flussi di traffico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ¬© Bergamonews.it - L‚Äôaffondo di Casati e Scandella: ‚ÄúBergamo-Treviglio inutile, Regione usi quei soldi per interventi sulla viabilit√†‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: casati - scandella - bergamo - regione

Trasporti, Casati e Scandella (Pd): ‚ÄúRegione ammette che le soppressioni sono dovute a Trenord‚ÄĚ; Il caso delle strade chiuse da Gorle arriva in Regione, ma il sindaco non si presenta; Termovalorizzatore della Montello, bocciata (con voto segreto) la mozione presentata in Regione.

Agricoltura, Scandella e Casati (PD): ‚ÄúLa Regione nel 2023 non ... - la Regione non è in grado di stare al passo con i pagamenti e ora priva le aziende agricole lombarde anche dell ... bergamonews.it scrive

Autobus, Scandella e Casati: "Investire per scongiurare tagli e ... - I consiglieri del Pd: "Regione Lombardia trasferisca 34 milioni di euro a tutte le Agenzie di Trasporto pubblico lombarde" Autobus, Scandella e Casati: "Investire per scongiurare tagli e ... Segnala bergamonews.it