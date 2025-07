A Dalmine cresce la mobilitazione dei cittadini contro il taglio degli alberi di via Manzoni, sacrificati – secondo il progetto – per far spazio ad una pista ciclabile. In pochi giorni la petizione, promossa sulla piattaforma change.org, ha raggiunto quasi 800 adesioni. “Comincio questa petizione -scrive Iole Ferrari, promotrice dell’iniziativa – perché gli alberi sono essenziali per combattere il surriscaldamento globale, una realtà che stiamo già vivendo. Nel nostro piccolo, vogliamo fare la differenza nel comune di Dalmine prevenendo ulteriori abbattimenti”. “È di fondamentale importanza – continua Ferrari – sottolineare l’importanza degli alberi nella lotta contro il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dalmine, già 800 firme alla petizione popolare per salvare gli alberi di via Manzoni