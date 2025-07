Il soprano Nadya in vacanza a Grottammare.

Vacanze a Grottammare della soprano lirico Nadya del teatro dell’opera di Dnipro in Ucraina (accreditata di un ricco repertorio che va da Madama Butterfly e Bohème di Puccini all’Aida e Nabucco di Verdi, solo per citare alcune Opere nelle quali ha cantato col ruolo di protagonista), che, ospite dell’ Associazione Organistica Picena, si concede un periodo di meritato relax lontana dagli orrori della guerra che ha più volte colpito la sua città . Nadya ha più volte tenuto concerti di musica classica in Italia, dov’è stata spesso invitata dall’Associazione Organistica Picena. La soprano ha conseguito importanti riconoscimenti in Italia e in altri paesi europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

