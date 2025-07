Giancarlo Tancredi, 56 anni (nella foto), l'assessore milanese alla Rigenerazione Urbana che da ieri rischia gli arresti domiciliari segue i progetti chiave di Milano da oltre 20 anni. Architetto, come recita il suo breve profilo ufficiale, all'interno del Comune di Milano si è occupato di progettazione e pianificazione urbana, «con particolare competenza sui progetti urbanistici complessi più importanti della città , dall'area Porta Nuova» trasformata dal fondatore e ceo di Coima Manfredi Catella (anche per lui la Procura ha chiesto gli arresti) «a Citylife, il Portello, Expo 2015 e Mind, la Darsena, gli scali ferroviari dismessi, il progetto Santa Giulia» dove è stato realizzato (sempre da Coima) in tempi record il villaggio olimpico 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’"uomo del fare" dell’urbanistica dietro i miracoli di Expo e CityLife