Ultimi giorni per Stupor Circus, il festival internazionale di circo contemporaneo che trasforma il Parco Miralfiore di Pesaro in uno spazio per magìa, teatro e giocoleria. Diretto da Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini per SIC – Stabile di Innovazione Circense, il festival propone un programma pensato per spettatori di tutte le etĂ . Tra gli appuntamenti in programma, Kabuai, work in progress firmato da Costantini e dal giovane illusionista Novas (Luca Terranova), che porta in scena uno spettacolo di magìa contemporanea costruito attorno ai temi della memoria e della percezione (oggi alle ore 19, 20,30 e 22; dal 18 al 20 luglio alle ore 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Stupor Circus“, la meraviglia nasce dalle illusioni divertenti