Art Bonus per il restauro di due barche storiche

Altre due barche storiche del Museo della Marineria saranno restaurate con l’ Art Bonus. Dopo l’esperienza positiva della raccolta fondi per il trabaccolo da trasporto Giovanni Pascoli, la nave ammiraglia del museo restaurata con i fondi di Glamping Cesenatico, adesso tocca alla battana Vienna ed alla paranza Mirella, entrambe parte del patrimonio permanente della sezione galleggiante. La giunta comunale ha approvato infatti una delibera per promuovere la raccolta fondi attraverso questo strumento e riuscire a intervenire sulle due imbarcazioni. La spesa prevista è di 25mila euro per ogni imbarcazione ed i privati che decidessero di donare potrebbero usufruire dei vantaggi dell’Art Bonus che prevede un credito di imposta del 65 percento sull’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Art Bonus per il restauro di due barche storiche

In questa notizia si parla di: bonus - barche - storiche - restauro

Art Bonus per il restauro di due barche storiche; Barche storiche in cerca di mecenati: nuova campagna Art Bonus a Cesenatico; Bonus per i lavori in barca, oltre a porticcioli e cantieri: arrivano gli incentivi in Friuli Venezia Giulia.

Il bosco dove si impara a costruire le barche. In Val Trebbia la scuola per maestri d’ascia - Per arrivarci serve un’ora d’auto da Genova o il bus che parte dalla stazione Brignole, porta fino alla fermata ... Si legge su ilsecoloxix.it

Torna l’Art Bonus per il restauro della battana e della paranza - Torna l'Art Bonus a gonfie vele dopo l'esperienza positiva della raccolta fondi per il trabaccolo "Giovanni Pascoli", adesso tocca alla battana "Vienna" e alla paranza "Mirella" ... Da livingcesenatico.it