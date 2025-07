Dilagano i ‘contratti-pirata’ Rischi per aziende e lavoratori

"Il fenomeno del dumping contrattuale, ovvero l’applicazione di contratti collettivi nazionali non rappresentativi, che offrono condizioni peggiorative rispetto ai contratti sottoscritti da organizzazioni come la nostra, continua a crescere in modo preoccupante": è la denuncia del presidente provinciale di Fipe ristoratori Confcommercio Lucca Antonio Fava che ricorda come ormai si contino 41 contratti "pirata" applicati nel settore dei pubblici esercizi, che coinvolgono un numero crescente di lavoratori e imprese, alimentando una concorrenza sleale e minando i diritti fondamentali dei dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Contratti pirata, lavoratori discriminati e salari bassi: in quali settori sono più diffusi a Milano - Milano, 10 luglio 2025 – La differenza pesa fino a quattromila euro all’anno, che fanno la differenza quando lo stipendio permette di arrivare a stento alla fine del mese.

Precariato nella ristorazione. Il 50% dei lavoratori ha contratti pirata e stipendi bassi - Stipendi sempre più bassi e contratti irregolari nel settore dei servizi. La Uiltucs denuncia l’espansione del lavoro precario e propone un part-time minimo a 25 ore con maggiorazioni salariali per domeniche e festivi

Con i «contratti pirata» busta paga più leggera fino a 3.371 euro l’anno - L’INDAGINE FIPE. Camerieri di bar e ristoranti, pizzaioli e altre figure «vittime» del dumping contrattuale.

Dilagano i ‘contratti-pirata’ “Rischi per aziende e lavoratori“; Inps, lavoro povero per 4,5 milioni: 257 contratti nazionali sotto i 9 euro orari; Finti part time, contratti in nero e ricatti: gli sos di 70mila lavoratori turistici sardi.

Stop contratti farlocchi: "Tutelare i lavoratori" - "Oggi è necessario lanciare l’allarme rispetto ai contratti di lavoro sottoscritti da sigle sindacali prive di reale rappresentatività, un ... Lo riporta msn.com

Lavoro, Confcommercio Toscana 'mettere a bando contratti pirata' - "Contrastare i contratti 'pirata' non è solo un dovere etico e giuridico: è anche una delle chiavi per migliorare davvero la qualità del lavoro e dell'occupazione nel nostro Paese". Come scrive ansa.it