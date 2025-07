il re dei grattacieli che ha ridisegnato lo skyline di milano

Manfredi Catella aveva annunciato l'ultima grande operazione un mese fa con la sua Coima, il gruppo di investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari: un accordo con gli istituti di credito per l'acquisto dei debiti pregressi dello storico Grand Hotel des Bains del Lido di Venezia che tornerà a nuova vita. Coima è la mamma del Bosco Verticale e in generale di tutta Porta Nuova, il quartiere che ha cambiato il volto e poi anche lo skyline - di una parte di Milano. E Catella è da anni uno dei protagonisti del mattone, convinto che in questo settore bisogna pensare su larga scala, ragionare più sul quartiere che sull'edificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

