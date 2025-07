Marquez-Ducati che batosta per Bagnaia | notizia terribile

Con la vittoria al Gran Premio di Germania, la diciassettesima in ventidue gare disputate, Marc Marquez ha consolidato un dominio che ormai sembra incontrastabile. Il pilota spagnolo ha tagliato il traguardo del Sachsenring da assoluto padrone, rafforzando la sua leadership in classifica generale e avvicinandosi inesorabilmente al suo nono titolo mondiale. In una gara segnata da numerosi forfait e conclusa da soli dieci piloti, Marquez ha mantenuto lucidità e ritmo, dando ulteriore prova del feeling trovato con la sua Ducati ufficiale. Alle sue spalle si è piazzato il fratello A lex Marquez, mentre Francesco Bagnaia ha completato il podio, rimontando dalla dodicesima posizione di partenza fino al terzo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it