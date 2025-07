Sala consiliare vestita a festa ieri per l’evento organizzato dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) e dal Comitato delle Regioni. San Benedetto è stata scelta per una delle Giornate di studio europee che hanno riunito rappresentanti europei, nazionali e locali per discutere temi cruciali come la politica di coesione europea e il " diritto di rimanere " nelle aree rurali e costiere, con particolare attenzione a settori strategici come agricoltura e pesca. Ad aprire i lavori sono stati il sindaco Antonio Spazzafumo, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il presidente della Regione Abruzzo e leader ECR CdR Marco Marsilio, il commissario per la ricostruzione Guido Castelli e il vicepresidente Ecr Carlo Fidanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il congresso dei conservatori:: "Diritto di rimanere"