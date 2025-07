Il Consiglio di Stato riapre la battaglia legale su Città 30. I giudici, infatti, ribaltando la sentenza di primo grado del Tar dell’Emilia-Romagna, hanno dato torto al Comune di Bologna e alla Città metropolitana, ritenendo "ammissibile" il ricorso dei tassisti e facendo tornare tutto alle toghe amministrative, che ora si dovranno pronunciare nel merito. Ma cosa stabilisce la sentenza pubblicata ieri dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato? Stabilisce che – anche se non precisamente quantificabile – i tassisti ricorrenti hanno tutto il diritto di far decidere a un giudice amministrativo se abbiano subito un danno economico dall’abbassamento del limite di velocità in un porzione così ampia di strade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Città 30, partita riaperta. Il Consiglio di Stato: tassisti, ricorso valido