Attimi di paura su un treno regionale partito da Pesaro e diretto a Cattolica. Una giovane madre che viaggiava con la propria figlioletta di appena sei anni è stata importunata da un uomo, che ha incominciato ad infastidirla e a seguirla infischiandosene della presenza della minorenne. Temendo per la propria sicurezza e soprattutto per quella della bambina, la madre ha avuto la prontezza di chiamare il 112, raccontando in tempo reale quanto stava accadendo a bordo del convoglio. La chiamata ha immediatamente messo in allerta le forze dell'ordine. Quando il treno è arrivato alla stazione di Cattolica, ad attenderlo al binario c'erano già i carabinieri della Tenenza, affiancati dai colleghi del Radiomobile di Riccione.

Pedina donna sul treno poi aggredisce i militari. Arrestato un 36enne