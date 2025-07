Sport in tv oggi giovedì 17 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 17 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi le Universiadi, il tennis con i tornei ATP e WTA e la Hopman Cup, il calcio femminile con gli Europei, il volley con la Nations League, il ciclismo con il Tour de France, e tanto altro ancora. Comincia la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile: a Singapore, l’Italia, seconda nel Girone A nella prima fase, sfiderà la Cina, terza nel Girone B, per un posto nei quarti di finale. Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (17 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara CALENDARIO SPORT IN TV OGGI. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 17 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

