Ravenna, portate via il magrebino o ci penso io.

Un 17enne è stato accoltellato a Ravenna, in pieno centro storico. A colpirlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un altro minorenne di origini tunisine, poi fuggito verso via Cavour. L'aggressore è stato rintracciato e bloccato dalla Polizia nei pressi di Porta Adriana. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Anche l'autore dell'aggressione è stato accompagnato al pronto soccorso dopo aver accusato un malore. L'episodio è avvenuto ieri sera, martedì 15 luglio, intorno alla mezzanotte. Il 17enne di origini tunisine è indagato per lesioni personali aggravate, detenzione di sostanze stupefacenti e di oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

