Carlo Cracco | In cucina conta il rispetto la serietà e la passione non è una gara Le proteste sui miei piatti? Mi ergono come simbolo di un privilegio

L'importanza di crescere e formare ragazzi in gamba, la cucina che non deve essere una gara tra colleghi, la carriera che deve essere una costante evoluzione verso qualcosa di diverso: Carlo Cracco si racconta quali sono le scelte che lo hanno portato dove è oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Carlo Cracco: «In cucina conta il rispetto, la serietà e la passione, non è una gara. Le proteste sui miei piatti? Mi ergono come simbolo di un privilegio»

Juventus, icona calling: a tu per tu con Chicco Cerea e Carlo Cracco. Evento speciale all’Allianz Stadium. Il comunicato e tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, icona calling: a tu per tu con Cerea e Cracco. L’iniziativa del club bianconero e i dettagli.

Carlo Cracco arriva a Roma, dove e quando aprirà il ristorante nella Capitale: l’annuncio - Attesa per l'apertura a Roma del nuovo ristornate dello chef Carlo Cracco. La sede romana sarà in collaborazione con l'hotel di lusso Corinthia e inaugurerà tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 in piazza del Parlamento.

La Mille Miglia 2025 è partita: in gara 430 auto dal fascino senza età . Carlo Cracco: “Qui emozione pura” - Brescia, 17 giugno 2025 – È partita oggi la 43esima edizione rievocativa della 1000 Miglia. Questa mattina si in viale Venezia si è tenuta la classica passerella.

In gara alla Mille Miglia 2025 ci saranno anche lo chef Carlo Cracco, su una Bugatti T40 del 1927, e l’imprenditore Joe Bastianich, alla guida di una Porsche 356 1000 Speedster del 1954 Vai su Facebook

