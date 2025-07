Roberto Gualtieri disastro al Giubileo | 4 interventi finiti su 118

Su 57 interventi «essenziali e indifferibili», che poi vuol dire urgenti, urgentissimi, prioritari per le celebrazioni del Giubileo 2025 a Roma, appena 31 possono dirsi completati. Cantieri chiusi, nastro tagliato, opere consegnate: in ritardo, d’accordo, perchĂ© la scadenza doveva essere il 31 dicembre dell’anno scorso, però se il raffronto lo fai coi restanti 26 lavori (uno dei quali deve addirittura ancora essere avviato), vuoi mettere? Almeno è qualcosa. Siamo a oltre la metĂ dell’Anno Santo e circa la metĂ della infrastrutture che andavano riqualificate per garantire l’Anno Santo ha visto la luce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roberto Gualtieri, disastro al Giubileo: "4 interventi finiti su 118"

In questa notizia si parla di: giubileo - interventi - roberto - gualtieri

