Cure palliative fare rete per garantire l’assistenza a casa

Fare rete per promuovere, sostenere e rafforzare l'assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, integrandola con l'assistenza residenziale. Obiettivo: migliorare ulteriormente la qualità del percorso di cura e supportare con tempestività i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. È per queste ragioni Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" Onlus di Sesto San Giovanni e Finisterre, società leader nel settore dei servizi sanitari e socio-assistenziali, specializzata in particolare nell'assistenza domiciliare integrata e nelle cure palliative domiciliari, hanno sottoscritto un'intesa che punta a garantire interventi tempestivi, personalizzati e multidisciplinari.

Sanità , Società italiana neurologia: “Integrazione tra cure palliative e assistenza neurologica” - (Adnkronos) – In occasione della Giornata nazionale del sollievo, che si celebra oggi in tutta Italia, cresce l’attenzione verso un aspetto ancora troppo poco conosciuto delle cure palliative: il loro ruolo fondamentale per garantire la migliore qualità di vita possibile anche nei pazienti affetti da malattie neurologiche a prognosi infausta.

L'obiettivo principale delle Cure Palliative è vivere la miglior qualità di vita possibile, ponendo un'attenzione integrale alla persona malata, considerata come portatrice non soltanto di bisogni fisici ma anche spirituali, psicologici e sociali.

