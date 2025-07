Materiali didattici l’appello del Centro d’aiuto

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, il Centro aiuto alla vita di Recanati lancia un accorato appello alla generositĂ della comunitĂ . L’obiettivo è chiaro e urgente: aiutare le famiglie in difficoltĂ a garantire ai bambini il diritto allo studio, partendo da ciò che serve davvero per affrontare il primo giorno di scuola. Quaderni, penne, matite, zaini, astucci, diari, grembiuli, colori, righelli, squadre, gomme e temperini: ogni singolo oggetto può fare la differenza per un bambino che si prepara ad affrontare l’anno scolastico senza il peso dell’incertezza e dell’esclusione. "Anche con un piccolo dono si può fare la differenza per garantire a tutti i bambini il diritto allo studio", sottolineano i volontari del Centro, che da anni sono un punto di riferimento per le famiglie piĂš fragili del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Materiali didattici, l’appello del Centro d’aiuto

Migranti, la Cassazione rinvia alla Corte d’appello decisione su trattenimento nel centro Gjader: “È come un cpr” - Il centro per migranti di Gjader in Albania? Un centro di rimpatrio (cpr) come un altro. Almeno questa sembra la conclusione, come riporta il Corriere della Sera, di una sentenza della I sezione penale della Cassazione che ha stabilito che la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di un migrante trasferito in Albania non impedisce il suo trattenimento presso il centro.

Lamezia Terme, il Palasport al centro del dibattito elettorale: Serrao (FIP) rilancia l’appello alla politica - A Lamezia Terme torna sotto i riflettori la vicenda del Palasport di Via del Progresso, una struttura completata ma ancora inutilizzabile, che rischia di trasformarsi in un monumento all’abbandono e all’inefficienza amministrativa.

Crisi Tlc, gli esperti lanciano un appello al Governo per aiutare il settore. Per il Ceo di Regola bisogna mettere al centro l’utilizzo delle rete mobili 5G e 4G - Il settore delle telecomunicazioni italiano? Potrebbe essere aiutato dal settore dell’emergenza-urgenza.

