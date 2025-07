Via Pascoli la disperazione di un avvocato | Degrado ovunque sputi e insulti ai miei clienti

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del titolare di uno studio legale di via Pascoli a Bergamo, che denuncia la situazione che a suo dire si è creata nella via. Una lettera inviata non solo alla stampa, ma anche alla Giunta del Comune di Bergamo e in particolare all’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni.  leggi anche. Bergamo Dopo oltre 10 anni di abbandono qualcuno è interessato a riqualificare le ex Poste di via Maffei.  “Buonasera assessore – si legge -. Ormai da tempo siano ostaggi di barboni, sempre ubriachi che si divertono poi a spaccare le bottiglie per strada e sui marciapiedi; dormono sotto il portico, defecano ovunque incuranti dei passanti e urinano sulle macchine parcheggiate se qualcuno non gli dĂ delle monete – si legge -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

