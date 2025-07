La cultura motore di inclusione

Il presidente della Regione Michele de Pascale ieri pomeriggio ha partecipato all’inaugurazione del nuovo polo di Rubiera dei servizi sociali dell’Unione, ospitato all’interno della torre dell’orologio, restituita dopo 20 anni di chiusura alla comunità dopo un’operazione di restauro. Martedì, sempre all’interno della torre, era stato già inaugurato lo spazio giovani per i ragazzi e le ragazze di Rubiera e non solo. Anche ieri tante persone e autorità hanno preso parte alla seconda cerimonia alla presenza pure della presidente Unindustria Reggio Roberta Anceschi. Il parroco don Carlo Sacchetti ha impartito la benedizione all’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La cultura motore di inclusione"

In questa notizia si parla di: cultura - inclusione - motore - rubiera

Sostenibilità e inclusione per l’arte e la cultura: Università per stranieri e Due Mondi a confronto - Venerdì 9 maggio, a partire dalle ore 9:30, l’Aula Magna di Palazzo Gallenga ospita l’incontro “Il Canto della Terra.

Villaggio In Italia con la Vespucci: ecco l'expo itinerante di arte, cultura e inclusione sociale - L’attesa è finita. Quella che è stata definita dagli americani nel 1962 come la "nave più bella del mondo", dopo tre anni è finalmente ritornata a farmi ammirare al porto di Reggio Calabria e insieme a lei, l’immancabile Villaggio In Italia.

La Grande Sfida International, un weekend di sport, cultura e inclusione a Verona. Buffolo: «Diversità come valore per la crescita della nostra comunità » - Si terrà  sabato 24 e domenica 25 maggio, in piazza Bra e per le vie del centro storico, la trentesima edizione della manifestazione "La Grande Sfida International", promossa da La Grande Sfida Aps con il sostegno dell'amministrazione comunale e la collaborazione di numerose realtà .

La cultura motore di inclusione; Comunicato Regione: Rigenerazione urbana. Dopo vent'anni riapre la storica Torre dell'Orologio di Rubiera, nel reggiano: restaurata con il contributo della Regione, ospiterà i Servizi sociali dell'Unione Tresinaro Secchia e uno spazio giovani. Due giorni di fe.

"La cultura motore di inclusione" - Il presidente della Regione Michele de Pascale ieri pomeriggio ha partecipato all’inaugurazione del nuovo polo di Rubiera dei servizi sociali dell’Unione, ospitato all’interno della torre dell’orologi ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cultura e creatività come motori dello sviluppo sostenibile - 2022" è stato modificato nel maggio 2020 per includere la "Cultura come motore dello sviluppo sostenibile" come ... Scrive ansa.it