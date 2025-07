Come affrontare una relazione aperta in modo sano, rispettoso e consapevole? Quali sono i limiti da definire, come gestire la gelosia, e che ruolo ha il consenso in una coppia non monogama? Ne abbiamo parlato in un nuovo episodio del podcast La Conversazione con Elisabetta Gennaro, psicologa clinica e psicossessuologa esperta di relazioni, desiderio e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Relazioni aperte e consapevolezza emotiva: intervista alla psicossessuologa Elisabetta Gennaro