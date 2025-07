"L’ufficialitĂ della candidatura del sindaco a destra alle prossime regionali è solo la conferma di quanto è successo in questi ultimi cinque anni". A dirlo è il consigliere comunale Pd Paolo Nicolai che commenta quello che sta succedendo in maggioranza, all’indomani della comunicazione di Calcinaro che è ormai in campagna elettorale a sostegno del Governatore uscente Acquaroli: "Nell’ultimo consiglio comunale si è conclusa definitivamente l’esperienza civica dell’amministrazione Calcinaro. Il presidente del consiglio Francesco Trasatti, cofondatore del progetto politico del sindaco, dopo aver lasciato con il suo gruppo la maggioranza si è dimesso non nascondendo una certa emozione dal suo ruolo istituzionale, rinunciando di fatto anche alla sua indennitĂ (non di poco conto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nicolai: "Si apre una fase nuova nel centrosinistra"