Part-time involontario | la proposta di legge che prova a contrastarlo

Molte donne quando diventano madri riducono l’orario di lavoro. Non per tutte però è una scelta, ma un’imposizione che si traduce in salari, e poi pensioni, poverissime. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Part-time involontario: la proposta di legge che prova a contrastarlo

In questa notizia si parla di: part - time - involontario - proposta

Lavori part time nel dark web, così la nuova criminalità giapponese assolda i ragazzini per furti o rapine - Tattoo, yubitsume (falangi amputate) ricci da permanente, occhiali da sole, sguardi freddi e perentori: questo il tipico ritratto dei membri della yakuza, la storica criminalità organizzata nipponica.

Stop agli straordinari al centro diurno: «Part-time involontari e salari bassi» - È stato di agitazione al centro diurno "Stella Polare" di Olmo di Martellago, dove le otto operatrici e operatori in appalto hanno annunciato il blocco degli straordinari per ottenere «condizioni di lavoro più dignitose con il riconoscimento del giusto livello di inquadramento, degli istituti.

Nella giungla del lavoro stagionale: falsi part-time, turni infiniti, proposte con partita Iva e paghe da fame - Con l’arrivo della primavera e l’estate ormai alle porte, il capoluogo pugliese si prepara ad accogliere turisti e visitatori da ogni parte del mondo.

"Il part-time deve essere una scelta, non una trappola". @mceciguerra presenta la proposta di legge dei dem contro il part-time involontario, a tutela dei diritti delle lavoratrici e per un lavoro più giusto e trasparente. Guarda l’intervista: https://youtu.be/qxoKm4G Vai su X

? La dignità del lavoro è in pericolo. Troppi giovani nei settori dei servizi e della ristorazione sono costretti a part-time con orari imposti dalle aziende, bloccati in turni impossibili. Questa non è solo una questione di occupazione, ma di rispetto per la persona. Vai su Facebook

