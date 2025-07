Non è mai tardi Isacco 38 anni a pieni voti

Non è mai troppo tardi per riprendere a studiare. Lo sa bene Isacco Calò, 38 anni, che conclude con 100100 il percorso di perito informatico all’Hensemberger, dopo aver interrotto gli studi nel 2007 in quarta. "Ho lavorato come manutentore, magazziniere e poi programmatore. Tutti mi consigliavano di riprendere gli studi, ma io nicchiavo. Ora spero di poter dare una svolta alla mia situazione lavorativa. Vorrei iscrivermi anche all’università : ingegneria informatica o psicologia". Francesca Trimarchi ha concluso con 100 e lode il suo percorso al liceo scientifico Frisi: "In matematica sono sempre andata bene – racconta – nello scritto di italiano non ero sicura di avere fatto collegamenti convincenti, poi è andato tutto bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non è mai tardi. Isacco, 38 anni a “pieni voti“

In questa notizia si parla di: tardi - isacco - anni - pieni

Non è mai tardi. Isacco, 38 anni a “pieni voti“.

Tutti in pensione più tardi ma si parte dai 60 anni, ecco dove e ... - MSN - The post Tutti in pensione più tardi ma si parte dai 60 anni, ecco dove e perché appeared first on Investireoggi. Si legge su msn.com

In pensione più tardi: dal 2019 quasi a 67 anni - il Giornale - Di fatto dal 2019 l'età pensionabile potrebbe arrivare a 66 anni e 11 mesi o addirittura a 67 ... Secondo ilgiornale.it