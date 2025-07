In Onda Pier Ferdinando Casini | Smantellare il sistema lezione alla sinistra

Ci sono due Pier Ferdinando Casini. Il primo, che piacerà alla sinistra, è quello che critica Donald Trump. Il secondo, che farà invece impallidire gli euro-lirici, è quello che senza pietà infilza la macchina infernale di Bruxelles, una trappola non solo per l’Italia. Ed entrambi sono ospiti di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7. Secondo il senatore eletto tra le fila del Pd, l’ultimo grande democristiano del Parlamento europeo, il presidente americano «rappresenta una realtà che non esiste». Sui dazi, spiega Casini, «è vero che c’è uno squilibrio commerciale in riferimento ai beni ma già se si guarda ai servizi si vede che la distorsione è esattamente opposta rispetto a quella che viene rappresentata da Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Pier Ferdinando Casini: "Smantellare il sistema", lezione alla sinistra

