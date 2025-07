Humanitas secondo nella top list

Humanitas secondo ospedale nella Top list d’Italia. La clinica Humanitas di Rozzano era giĂ stata indicata dall’Agenas come migliore ospedale d’Italia, insieme al Careggi di Firenze e all’ospedale di Ancona. Ora è in cima, al secondo posto, anche nella classifica degli ospedali che trattano i casi piĂą complessi e attraggono pazienti da altre Regioni: e non è un caso che nel rozzanese sono spuntati come funghi alberghi e soprattutto strutture B&B. La mappa delle eccellenze sanitarie italiane secondo i dati aggiornati al 2023 sulla base delle schede di dimissioni ospedaliere, elaborati dal Il Sole 24 ore, racconta che i grandi ospedali che trattano i casi piĂą complessi e attraggono pazienti da altre Regioni, sono concentrati al Centro-Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Humanitas secondo nella “top list”

