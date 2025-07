Bus notturni in centro Record di passeggeri | Investiremo 3 milioni per estenderli alla città

FIRENZE Gli autobus di notte? Piacciono, tanto che Palazzo Vecchio è pronto a mettere mano al portafoglio. Lo dicono i numeri dell’ultimo mese, ovvero da quando è stato attivato il servizio, che parlano di un incremento del 13% dei biglietti. Numeri che sono in linea con la vocazione della città: turistica, universitaria, tendenzialmente viva, anche se più piccola rispetto ad altre metropoli dove i notturni sono già una realtà consolidata. È dall’11 giugno scorso, da quando è stata lanciata la campagna ’C vediamo in centro’, che le quattro linee C1, C2, C3 e C4, che attraversano il centro storico, rimangono in giro fino a mezzanotte, anziché fino alle 20, con una frequenza di 15 minuti circa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bus notturni in centro. Record di passeggeri: "Investiremo 3 milioni per estenderli alla città"

