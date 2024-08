Partite Iva dal 30 agosto scatta la maggiorazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva (non solo per i comuni mortali, ma anche per il Fisco), i titolari di Partita Iva tornano a fare purtroppo i conti con le scadenze fiscali. Oggi infatti è il 30e con esso è giunto l’obbligo di versare saldo e primo acconto delle imposte sui redditi. Un appuntamento che non ammette distrazioni, pena l’applicazione di sanzioni. Il rinvio al 30: chi deve prepararsi Il Decreto Correttivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1182 del 5ha introdotto importanti aggiornamenti per leIva, in particolare per quanto riguarda le scadenze dei versamenti fiscali. Tra le novità confermate, spicca lo slittamento del termine per il pagamento dell’Irpef, consentendo ai contribuenti di differire il saldo e il primo acconto al 302024.